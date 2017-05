Unachtsamkeit führt zum Auffahrunfall

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall auf der B 413 – Zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Mitfahrerin kam es am Samstagabend, 29. April, gegen 18:15 Uhr. Der Unfall ereignete sich an der Einmündung von der L 288 auf die B413 (Westrandumgehung). Hierbei befuhr ein 19jähriger mit seinem PKW die Westrandumgehung und beabsichtigte von dort nach rechts in Richtung Stadtmitte Hachenburg abzubiegen. Infolge nicht angepasster Geschwindigkeit stieß der 19jährige mit seinem PKW gegen einen im Einmündungsbereich befindlichen Fahrbahnteiler und anschließend gegen den PKW eines 62jährigen Mannes, der an der Einmündung stand und abbiegen wollte. Bei dem Aufprall erlitt eine 60jährige Mitfahrerin im PKW des 62jährigen Mannes leichte Verletzungen. Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden schätzt die Polizei im vierstelligen Bereich.