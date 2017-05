Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

AILERTCHEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 255 – Motorradfahrer schwer verletzt – Ein Motorradfahrer befuhr am Sonntagvormittag, 30. April, gegen 09:35 Uhr die B 255 von Höhn in Richtung Ailertchen. Circa 500 Meter vor der Ortslage Ailertchen überholte der Motorradfahrer mehrere Fahrzeuge und übersah hierbei ein nach links abbiegendes Fahrzeug. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Im Einsatz waren noch zwei Rettungswagen.