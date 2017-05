Horhausener Junggesellen tanzen in den Mai

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN – Horhausener Junggesellen hatten zum Tanz in den Mai auf dem Kardinal-Höffner-Platz eingeladen – Zum Tanz in den Mai auf dem Kardinal-Höffner-Platz hatten die Horhausener Junggesellen eingeladen. Ortsbürgermeister Thomas Schmidt hatte die Ehre, das erste Fass mit Gerstensaft anzuschlagen. Bei Musik aus den 90er Jahren wurde tüchtig gefeiert und so der Wonnemonat Mai in Horhausen begrüßt. Foto: OG Horhausen