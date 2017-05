Mit Schwung und Alkohol in den Straßengraben

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall auf der B 413 – Am Samstagmorgen, 29. April, um 03:35 Uhr, ereignete sich auf der B 413, Westrandumgehung, ein Verkehrsunfall bei dem eine Person verletzt wurde. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 37jähriger Autofahrer mit seinem Fahrzeug die L 288 aus Richtung Stadtmitte Hachenburg kommend in Richtung B 413 befuhr. Im Bereich der Einmündung L 288/B 413 beabsichtigte der Fahrer nach rechts auf die B 413 in Richtung Müschenbach abzubiegen. Hierbei kam sein Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und auf der rechten Seite im Straßengraben zum Stillstand. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Im Zuge der Unfallermittlungen stellte die Polizei bei dem Fahrer Alkoholeinwirkung fest.