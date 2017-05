Für den AfD-Kreisverbandes ist der Startschuss zum Bundestagswahlkampf gefallen

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – AfD-Infostand in Neuwied – Die Alternative für Deutschland (AfD) eröffnete den ersten öffentlichen Info-Stand des Jahres in der Neuwieder Fußgängerzone. Der Neuwieder Kreisvorsitzende und Landtagsabgeordnete Dr. Jan Bollinger war erfreut, dass sich viele interessierte Bürger am Stand eingefunden haben, um sich über das Wahlprogramm und die politischen Ziele der AfD zu informieren. „Die vielen positiven Rückmeldungen aus der Bevölkerung waren wohltuend, so Bollinger. „Wir danken der Polizei und vielen mutigen Bürgern für ihre Unterstützung.“ so Bollinger weiter. Für die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes ist der Startschuss für den Bundestagswahlkampf gefallen. Sie werden in den nächsten Monaten verstärkt mit Info-Ständen und Veranstaltungen in die Öffentlichkeit gehen, um für ihr Wahlprogramm zu werben.