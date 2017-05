MTB der Marke „Ghost“ gestohlen

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – Diebstahl eines Fahrrades in Hachenburg – Durch unbekannte Täter wurde ein Mountain-Bike in Hachenburg entwendet. Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 27. April, in der Zeit zwischen 18:00 bis 22:00 Uhr. Entwendet wurde ein MTB der Marke „Ghost“ im Wert von mehreren hundert Euro. Das Fahrrad war an einem Pfosten vor dem Rewe-Markt in Hachenburg gesichert und wurde von dort entwendet. Hinweise an die Polizei in Hachenburg unter 02662-95580.