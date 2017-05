Horhausener besuchen Frühjahrskonzert in Koblenz

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HORHAUSEN/KOBLENZ – Bürger/innen aus dem Kirchspiel Horhausen besuchen Frühjahrskonzert des Konzertorchesters Koblenz in der Rhein-Mosel-Halle – Ortsbürgermeister Thomas Schmidt hatte den Musiker/innen des Konzertorchesters Koblenz bei der Auftaktveranstaltung zum Jubiläum „800 Jahre Kirchspieldorf Horhausen“ am 07. Januar im Kaplan-Dasbach-Haus versprochen, mit einem Bus voller Bürger/innen aus dem Kirchspiel Horhausen zum Frühjahrskonzert in die Rhein-Mosel-Halle nach Koblenz zu kommen. Jetzt wurde das Versprechen eingelöst und der Ortsbürgermeister freute sich riesig mit insgesamt 62 Personen aus dem Kirchspiel das hervorragende Konzert mit einem erlesenen Programm erleben zu dürfen. Vor der Rhein-Mosel-Halle in Koblenz stellten sich die Westerwälder mit der Horhausener Fahne und einem Auszug (Vergrößerung) aus der Urkunde über die Ersterwähnung Horhausens vor 800 Jahren zum Erinnerungsfoto auf. (smh) Foto: OG Horhausen