Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

BETZDORF/MAINZ – Sara Brückner Gast bei Sabine Bätzing-Lichtenthäler – Der jährlich stattfindende „Girls’ Day“, auch „Mädchenzukunftstag“ genannt, soll Mädchen und jungen Frauen solche Berufsfelder näher bringen, die früher, teilweise aber auch noch heute vorwiegend von Männern ausgeübt wurden und werden. Auch Politik kann ein solches Feld sein. Deshalb war die 18jährige Sara Brückner nun als Gast von Sabine Bätzing-Lichtenthäler, MdL am „Girls’ Day“ der rheinland-pfälzischen SPD-Landtagsfraktion teil und durfte einen Tag lang in der Mainz in das spannende und vielfältige Arbeitsleben einer Abgeordneten „reinschnuppern“. „Das war nicht nur wirklich interessant, es hat auch großen Spaß gemacht“, so die Schülerin über ihren Tag in der Landeshauptstadt. Hier traf sie nicht nur Ministerpräsidentin Malu Dreyer und nahm sogar an echten Gremiensitzungen teil. In einem kleinen Planspiel durfte sie zusammen mit den anderen Teilnehmerinnen dann auch einmal selbst in die Rolle einer Politikerin schlüpfen. „Wer weiß“, schmunzelt Sabine Bätzing-Lichtenthäler, „vielleicht steckt in ihr ja die nächste Bundeskanzlerin?“ Die heimische Landtagsabgeordnete freut sich über die positive Resonanz und möchte die Aktion im nächsten Jahr wieder anbieten.