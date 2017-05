Schäferhund Husky Mix aus Garten gestohlen

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HACHENBURG – Schäferhund Husky Mix in Hachenburg gestohlen – Am Sonntag, 30. April, im Zeitraum von 16:00 bis 20:30 Uhr wurde ein Hund aus dem Garten eines Anwesens in der Rheinstraße, in Hachenburg entwendet. Der Hund war zum Tatzeitraum in seiner Hundehütte im Garten, zusätzlich war der Hund angeleint.

Durch unbekannte Täter wurde die Leine gelöst und der Hund entwendet. Bei dem Tier handelt es sich um einen circa eineinhalb Jahre alten Schäferhund Husky Mix, Fellfarbe: schwarz-braun-weiß gefleckt. Die Polizei fragt: Wem ist im besagten Zeitraum eine Person mit entsprechendem Hund in der Rheinstraße, in Hachenburg aufgefallen?