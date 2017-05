Tobias Pfeifer gewinnt den Fritz Gruhn Gedächtnispokal

Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HILKHAUSEN – Tobias Pfeifer gewinnt in Hilkhausen den Fritz Gruhn Gedächtnispokal – Selbst regnerisches Wetter kann die Hilkhauser nicht von ihrer traditionellen Gewohnheit abbringen. Am Dorfgemeinschaftshaus feierten die Hilkhauser in den Ersten Mai und trafen sich am Montagvormittag, 1. Mai, wieder an gleicher Stelle um den Wettstreit zum Gewinn des Fritz Gruhn Gedächtnispokal aufzunehmen. Der führt, jedes Jahr mit einem neuen Wettbewerb, einer außergewöhnlichen Disziplin, zu außergewöhnlicher, sportlicher Betätigung von Kindern, Frauen und Männern. Den Gedächtnispokal können nur die Männer gewinnen, für die Frauen und Kinder werden ebenfalls die ersten Plätze ausgespielt. Da der Regen sich auch am Montag nicht verabschiedete und für die Teilnehmer die Sache zu feucht war, verlegten die Veranstalter die Sache kurzerhand ins Zelt. Baumscheibenrollen stand auf dem Wettkampfplan. Aus dem Zelt mußte die Baumscheibe möglichst weit rollen. Den ersten Platz belegte bei den Männern Tobias Pfeifer, bei den Frauen Melanie Heiermann und bei den Kindern Luis Heiermann. Die Preise überreichte Ortsvorsteher Markus Heiermann.