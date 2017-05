A K T U E L L – Verkehrsunfall auf der B 8 bei Rettersen

Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

A K T U E L L – RETTERSEN – Erneuter Verkehrsunfall auf der B 8 bei Rettersen – Der 1. Mai ging in die Schlussphase, der Regen hielt sich tapfer den ganzen Tag über und der Straßenverkehr hielt sich stark zurück. Gegen 19:15 Uhr befuhr ein Mercedes aus Richtung Kircheib kommen die B 8 in Richtung Weyerbusch. Im Bereich der „Unfallkurve“ geriet das Fahrzeug außer Kontrolle des Fahrers, rutschte auf die Gegenfahrbahn, prallte gegen den Randstein und überfuhr ihn. Das Fahrzeug hob ab, rutschte in den Straßengraben, demontierte ein Verkehrsschild samt Postament und krachte am Waldrand in den Grabenboden. Irgendwo auf dieser Strecke überschlug sich zudem vermutlich der Mercedes bevor er in den weichen Straßengrabenboden einschlug. Besetzt war das Fahrzeug mit zwei männlichen Personen die vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Altenkirchener Krankenhaus gebracht wurden. (wwa) Fotos: Wachow