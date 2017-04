Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Sicherheit hat großen Stellenwert bei Fritz Meyer GmbH in Altenkirchen – Defibrillator wurde angeschafft und Personal geschult – Bei der Firma Fritz Meyer Bauunternehmung GmbH in Altenkirchen hat das Thema Sicherheit einen hohen Stellenwert. Durch die Anschaffung eines Laiendefibrillators auch AED genannt wurde die medizinische Absicherung von Personal und Umfeld deutlich verbessert. Angeschafft wurde der AED Philips HS1 sowie ein Wandschrank zur sicheren Aufbewahrung. Holger Mies von DRK Altenkirchen unterstütze die Firma bei der Anschaffung und schulte die Mitarbeiter in der praktischen Anwendung des AED. Der Defibrillator ist während den Öffnungszeiten der Firma auch für die Öffentlichkeit erreichbar und kann somit bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand zur Anwendung kommen. (homi) Foto: Mies