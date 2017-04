Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Trainingslager der Luxemburger Volleyball Herren Nationalmannschaft „Red Lions“ – Zur Zeit weilt die Herren Nationalmannschaft aus Luxemburg in der Glockenspitze um sich auf drei Turniere, die im Mai stattfinden, vorzubereiten. In zwei Wochen spielen die „Red Lions“ auf Island das CEV Europameisterschaftsfinale der kleinen Länder. Hier treffen die Spieler um Trainer Dieter Scholl auf Zypern, Island und Nordirland.

Eine Woche später steht die zweite Runde der WM Qualifikation in Holland an. Mit Holland, Griechenland, Slowakei, Österreich und Moldawien trifft man auf Mannschaften die allesamt besser platziert sind im europäischen Ranking. Luxemburg rangiert zur Zeit auf Platz 31 von 49 Ländern. Von dort reist die Mannschaft weiter nach San Marino, wo die olympischen Spiele der kleinen Länder Europas stattfinden (JPEE).

In Altenkirchen arbeitet die Mannschaft intensiv im Bereich Krafttraining und in der taktischen Feinabstimmung. Täglich stehen sieben Stunden Training auf dem Tagesplan. „Da bleibt leider nicht mehr viel Zeit sich auch mal den schönen Westerwald anzuschauen“ so Trainer Dieter Scholl, der selbst einige Jahre beim 2. Bundesligist Etzbach spielte und mit seiner Familie in Altenkirchen wohnte. Die 16 Spieler und fünf Betreuer fühlen sich im Hotel Glockenspitze sehr wohl und haben gute Trainingsbedingungen angetroffen. Scholl lobt hier die Zusammenarbeit mit den beiden Hausmeistern der Sporthallen, die sich bei der Planung der Übungseinheiten sehr flexibel gezeigt haben. Die Mannschaft bleibt noch bis Montagnachmittag in Altenkirchen und spielt in der nächsten Woche zwei Testspiele gegen die Schweiz.