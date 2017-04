Konzert der Bergkapelle „Vereinigung“ 1903 Birken-Honigsessen im Kulturwerk Wissen

Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

WISSEN – Bergkapelle „Vereinigung“ 1903 e.V. Birken–Honigsessen gastiert im Kulturwerk – Zum Jahreskonzert der Bergkapelle „Vereinigung“ 1903 Birken-Honigsessen hatte Sven Hellinghausen (Leitung) ins Kulturwerk Wissen eingeladen. Schon vor Einlass bildete sich eine lange Schlange vor dem Eingang und letztlich war in der Halle des Kulturwerks jeder Platz besetzt. Begleitet von den Fackelträgern der Feuerwehr marschierte die Kapelle unter den Klängen des Königgrätzer Marsches stimmungsvoll ein. Der blaue Planet, ein Stück von Kurt Gäble, wurde künstlerisch von der Sandmalerin Iryna Chaplin untermalt.

Auf einer Großleinwand war ihr Werk, das inhaltlich zum Musikstück passte, zu bewundern. Mit ihrem Klarinettensolo begeisterte Sabrina Reuber begeisterte in der Folge mit ihrem Klarinettensolo das Publikum. Mit Unterstützung der Mainzer Dombläser ließ Swen Hellinghausen einen Auszug seiner Franziskusmesse, die Ende des Jahres mit Orchester und Chor im Petersdom in Rom aufgeführt wird, zu Gehöhr bringen. Viel Applaus erhielten die Mainzer Dombläser, unter der Leitung von Heiner Wellnitz, als sie noch drei Spirituals zum Besten gaben. Ein weiteres Highlight des Abends war Igor Borisov. Der weltbekannte, aus Kirgisien stammende, Künstler verzauberte mit „Nessun Dorma“ von Puccini und „Csardas“ von Monti die Gäste.

Nach der Pause ging es mit den Stücken „Kameraden für immer“, „Rhenus I – Der junge Alpenbach“ von Swen Hellinghausen, das wieder von der Sandmalerin Iryna Chaplin künstlerisch untermalt wurde, und „Von Freund zu Freund“, mit den Solisten Thomas Schneider, Stefan Weitershagen und Berthold Reuber, weiter. Im Anschluss brillierte Nelah Moorlampen mit den Liedern „Halleluja“ von Leonard Cohen und „Somewhere over the rainbow“. Mit „Boomwhackers on stage“, stellten Marius Wagner, Thomas Schürg und Peter Demmer unter Beweis, das auch bunte Plastikstäbe, richtig eingesetzt, eine musikalische Bereicherung sein können. Traditionell wurde zum Abschluss des Konzertes der „Glückauf“ Marsch gespielt, der die Zuschauer zum Mitsingen animierte. Die Konzertbesucher ließen die Musiker jedoch nicht ohne Zugabe gehen. Gänsehaut pur war angesagt als Nelah Moorlampen, unterstützt von Igor Borisov auf der Geige, „Gabriellas Song“ aus dem Film „Wie im Himmel“ zum Besten gab, was das Publikum auch mit Standing Ovationen belohnte. (rewa) Fotos: Renate Wachow