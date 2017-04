Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

SEELBACH – Heuballen und Unterholz brennen in Seelbach – Die Leitstelle Montabaur wurde über starke Rauchentwicklung in der Ortschaft Seelbach bei Flammersfeld gemeldet. Montabaur alarmierte die Feuerwehren Flammersfeld, Oberlahr und Pleckhausen da nicht genau fest stand was brennt. Durch Selbstentzündung, so vermutet die Polizei Altenkirchen, waren abseits der Ortschaft, in Verlängerung der Schulstraße, alte Heuballen, Grasschnitt und sonstiges brennbares Material in Brand geraten. Anwohner hatten das Feuer ebenfalls bemerkt und noch vor Eintreffen der Feuerwehren versucht mit einem Gartenschlauch das Feuer zu löschen. Doch dieser geringe Wasserstrahl bewirkte nichts. Die Feuerwehr baute ein Standrohr auf, verlegte einige hundert Meter Schlauchleitung und rückte mit einer wirksamen Wassermenge an. Mit Forke und Hacke wurde unter Atemschutz die Brandfläche auseinandergezogen und weiter abgelöscht. Neben der Dorfjugend zeigten sich auch zwei Hunde, drei Schafe und zwei Stallhasen am Geschehen interessiert. Das allerdings ließ, wie auch bei den Kindern, recht schnell nach. Mit vor Ort waren Polizeibeamte der PI Altenkirchen, die DRK Bereitschaft Horhausen mit einem Fahrzeug und zwei Personen, die drei Löschzüge mit sechs Fahrzeugen und 36 Personen sowie der Verbandsgemeindewehrleiter Stefan Krämer. (wwa) Fotos: Wachow