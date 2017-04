Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

WISSEN – Mai-Baum am KulturWERK kündigt Lebenshilfe-Spektakel an – Als Vorbote der großen Lebenshilfe-Veranstaltung „Mai-Spektakel“ im KulturWERK stellten Menschen mit und ohne Behinderung einen Maibaum auf dem Veranstaltungsgelände auf. Der Maibaum kündigt das große inklusive Fest und die 1.Westerwälder-Kickermeisterschaften am 06. Mai von 10:00 bis 18:00 Uhr an.

Mitarbeiter der Lebenshilfe mit und ohne Behinderung stellten den fünf Meter hohen Maibaum auf, der zuvor von Tagesgästen der Tagesförderstätte der Lebenshilfe bunt geschmückt wurde. Gesponsert ist der Maibaum von der Hatzfeldschen Forstverwaltung. Die Lebenshilfe freut sich schon auf die gut besuchte Veranstaltung am 06. Mai im Kulturwerk in Wissen. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass die Lebenshilfe mit dem Angebot der professionell ausgerichteten Kickermeisterschaft voll ins Schwarze getroffen hat. „Wir rechnen mit bis zu 80 Kickerpaarungen und einer regen Teilnahme an den zahlreichen Angebote für Kinder, Familien und Erwachsene“, so Sonja Flesch-Brinkmann, Ansprechpartnerin für das Mai-Spektakel.

Für Kinder gibt es einen Clown, ein Kinderkarrussell, eine Rollenrutsche, Kinderschminken und vieles mehr. Für Erwachsene steht neben einem großen Kunsthandwerkermarkt auch ein Lebend-Kicker bereit. Auch musikalisch und kulinarisch bleiben keine Wünsche offen. Neben Angeboten zum Mittagstisch, gibt es Waffeln und ein große Kuchenbuffet.

Wer Unterstützung benötigt, um im vollen Umfange an den Feierlichkeiten teilnehmen zu können, bspw. durch die Unterstützung eines Gebärdendolmetschers, meldet sich gerne bei der Lebenshilfe unter der Telefonnummer 02681-983021-15.