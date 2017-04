25jähriger Autofahrer mit 1,39 Promille unterwegs

Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

HACHENBURG – Fahren unter Alkoholeinwirkung auf der B 413 – Am Donnerstag, 27. April, gegen 20:10 Uhr teilte eine Verkehrsteilnehmerin der hiesigen Polizeidienststelle Hachenburg mit, dass auf der Bundesstraße 413 von Hachenburg in Richtung Merkelbach ein vor ihr fahrender PKW in „Schlangenlinien“ geführt würde. lm Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der verantwortliche Fahrzeugführer wenig später in Wied angetroffen und überprüft. Hierbei wurde festgestellt, dass der 25jährige Fahrzeugführer unter Alkoholeinwirkung stand. Ein durchgeführter Alco-Test ergab 1,39 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.