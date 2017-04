Veröffentlicht am 30. April 2017 von wwa

NIEDERBIEBER – Kurt-Schumacher-Straße wird saniert – Arbeiten an der Strecke machen Sperrungen erforderlich – Die Kurt-Schumacher-Straße im Neuwieder Stadtteil Niederbieber wird saniert. Das bedeutet, dass im Zuge dieser Arbeiten die Straße vom Neuen Weg bis zur Einmündung der Von-Stauffenberg-Straße ab Dienstag, 2. Mai, bis voraussichtlich Ende Juli voll gesperrt werden muss. Die Stadtwerke Neuwied erneuern die Gas- und Wasserleitungen, die Servicebetriebe zudem Teile des Kanalnetzes. Anschließend erneuert die Stadt die Fahrbahn. Wegen des Umfangs der Sanierungsarbeiten ist ab 2. Mai zudem eine Sperrung des Neuen Wegs an der Einmündung der Kurt-Schumacher-Straße erforderlich – und zwar für etwa drei Wochen. Eine Umleitung aus und in Richtung Oberbieber ist über die Wiedbachstraße oder die Hans-Böckler-Straße und weiter über die Aubachstraße möglich.