ALTENKIRCHEN – Neue Kochkurse der Kreisvolkshochschule – VHS ganz lecker – Die Kreisvolkshochschule lädt zum Kochen ein: dazu startet die Kreisvolkshochschule in Altenkirchen in Kürze wieder mehrere neue Kochkurse, die zum gemeinsamen Genießen einladen. Kochkurs für Männer- Kochen lernen leicht gemacht: Montag, 8. Mai, von 18:30 bis 20:45 Uhr, Dauer: drei Termine, Kursleiterin: Andrea Langens. In ungezwungener Atmosphäre bereiten die Teilnehmenden einfache bis mittelschwere Gerichte zu. Die Palette reicht von Suppen und Salaten, über Fleischgerichte mit Beilagen, bis hin zu leckeren Desserts. Die Rezepte werden gemeinsam durchgesprochen und die wichtigsten Techniken demonstriert, sodass die Rezepte zu Hause leicht nachgekocht werden können.

Schnelle Mittagsgerichte – wertvoll statt Fertigkost: Dienstag, 9. Mai, von 18:00 bis 21:30 Uhr, ein Termin, Kursleiterin: Carina Löhr. Viele Menschen möchten gerne und schnell etwas Frisches kochen und aus gesunden Lebensmitteln zubereiten. Meis aus Zeitnot wird es doch oft wieder Fertigkost… Mit guter Planung, Einkauf und den richtigen Rezepten kann es auch gesünder gelingen. Der Kurs zeigt wie das geht.

Spargel und Erdbeeren: Dienstag, 16. Mai, von 18:00 bis 21:30 Uhr, ein Termin, Kursleiterin: Carina Löhr. Der Sommer kommt. Knackiger Spargel und saftig rote Erdbeeren (ver-)führen im Mai und Juni. Aber immer nur die gleichen altbekannten Rezepte kochen? Die Teilnehmenden lernen Abwechslung kennen und bereiten schmackhafte Kombinationen für Lieblingsklassiker zu.

Thermomix-Kochabend „Spargel“: Mittwoch, 17. Mai, von 18:00 bis 22:00 Uhr, ein Termin, Kursleiterin: Birgit Hüsch-Wilhelm. Spargel ist köstlich, leicht und gesund. In diesem Kochkurs wird er vielseitig zubereitet und mit einer Reihe von Zutaten zu leckeren Gerichten kombiniert.

Wildkräuter: Dienstag, 21. Juni, von 18:00 bis 21:30 Uhr, ein Termin, Kursleiterin Carina Löhr. Der Abend bietet eine Einführung ins Thema Wildkräuter, deren Vorkommen, die Bestimmung und den Umgang damit. Außerdem werden natürlich einige erste Gerichte zubereitet. Die Kursgebühr beträgt für jeden Kurs 19 Euro zuzüglich einer Lebensmittelumlage. Lediglich der dreiteilige Männerkochkurs kostet 27 Euro. Nähere Informationen oder Anmeldungen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 0 26 81- 81 22 12 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de.