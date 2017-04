Veröffentlicht am 30. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule veranstaltete in den Osterferien kreisweit sieben Deutschkurse für Schülerinnen und Schüler – Aufgrund der Flüchtlingssituation haben auch im Landkreis Altenkirchen die Deutschsprachkurse seit 2015 einen immer breiteren Raum im Gesamtangebot der Kreisvolkshochschule eingenommen. Wenn vor einigen Jahren noch vermutet wurde, dass die Belegung dieser Kurse eher rückläufig sei, zeigt die jüngste Entwicklung das genaue Gegenteil. Besonders neu angekommene schulpflichtige Kinder und Jugendliche brauchen eine intensive sprachliche Begleitung, um ihnen eine sinnhafte Teilnahme an Unterricht und Bildung zu ermöglichen.

Deshalb werden von der Kreisvolkshochschule Altenkirchen in enger Zusammenarbeit mit den Schulen zusätzliche Intensivsprachkurse für die Schülerinnen und Schüler, die einer weiteren Sprachförderung bedürfen, in der schulfreien Zeit angeboten. So fanden kürzlich in den Osterferien insgesamt sieben Feriensprachkurse im Landkreis Altenkirchen statt. Von Altenkirchen, Flammersfeld, Betzdorf, Weitefeld bis nach Kirchen konnten 70 Kinder und Jugendliche das kostenlose Förderangebot nutzen. Finanziell gefördert wurden die Kurse wieder seitens des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Kurse verstehen sich neben den schulischen Fördermaßnahmen als zusätzlicher Lernimpuls. Neben der sprachlichen Förderung geben sie gerade Kindern aus Flüchtlingsfamilien auch die Orientierung in der neuen Heimat. Schulen, die an der Durchführung von Feriensprachkursen in den Sommerferien Interesse haben, können sich direkt mit der Kreisvolkshochschule Altenkirchen in Verbindung setzen. Nähere Informationen bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen unter Telefon: 02681 81-2211 sowie per Email unter kvhs@kreis-ak.de.

Foto: Auch einige Kinder der Martin-Luther Grundschule Betzdorf nahmen an dem Intensivsprachkurs Deutsch in den Osterferien teil.