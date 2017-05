Veröffentlicht am 7. Mai 2017 von wwa

BETZDORF – Kickende Kindergärten in Betzdorf – Nachdem das Pfingstjugendturnier der SG 06 weit über die heimischen Grenzen hinaus bekannt und beliebt ist, startet der Betzdorfer Fußballverein in seinem 111. Jubiläumsjahr ein Kindergartenturnier. Am Sonntag, 14. Mai treten erstmals die kleinsten Fußballfans gegeneinander an. Das Turnier beginnt um 15:00 Uhr im Stadion „Auf dem Bühl“. Der Eintritt ist frei.

„Mit dem Turnier wollen wir natürlich auch Werbung für unseren Verein machen“ gibt der Pressesprecher der SG 06 gerne zu. „Gleichzeitig wollen wir aber auch den Kindern die Chance geben, sich im sportlich-fairen Wettkampf zu messen. Hier steht das Erleben klar im Vordergrund.“ Selbstverständlich geht es aber auch ums gewinnen. Dank eines Sponsors gibt es auch für die erfolgreichen Kindergärten Siegprämien von 100 Euro für die Erst- und je 50 Euro für die Zweit- und Drittplatzierten. „Aber alle Kinder erhalten zur Erinnerung eine Urkunde“.

Die SG 06 freut sich schon jetzt auf viele Besucher, die den „Nationalspielern von morgen“ bei ihren ersten Turnieren zusehen wollen. Teilnehmen können übrigens alle Kindergärten aus der Verbandgemeinde Betzdorf-Gebhardshain. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann dies noch bis zum 10. Mai nachholen. Einfach eine Email an hartmut-fischer@betzdorfer.de schicken oder telefonisch unter 02741/972651 anmelden.

Foto: Der Kickernachwuchs stellt sich beim ersten Kindergartenturnier der SG 06 Betzdorf vor. Wie bei den Spielen während des Osterstadionfestes gibt es auch hier, getreu dem Motto der SG, Sport, Spiel, Spannung.