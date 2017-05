Internationales Akkordeon Festival in Altenkirchen

Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Akkordeonale 2017 – Internationales Akkordeon Festival am Donnerstag, 04. Mai in der Stadthalle Altenkirchen – Was ist schöner, als ein Akkordeon? Fünf Akkordeons und zwar auf der Akkordeonale! Schon längst hat dieses viel geliebte und oft verkannte Instrument aus seiner verstaubten und etwas spießigen Nische herausgefunden und zeigt seine Popularität und Vielseitigkeit in allen Musiksparten. Die Akkordeonale mischt hier kräftig mit! Praller musikalischer Reichtum erwartet das Publikum: von traditionell bis zeitgenössisch, folkloristisch, exotisch, klassisch und jazzig. Virtuos und temperamentvoll! Adrenalin und Seelenbalsam!

Der Niederländer Servais Haanen hat sich zum neunten Mal ein spannendes Programm mit Musikern aus den unterschiedlichsten Ländern ausgedacht: bayrische Grooves auf Bandoneon treffen auf temperamentvollen Jazz aus La France, alte russische Volksweisen begegnen den melodiösen Rhythmen Madagaskars, dazu atmosphärischer Folk auf Geige und Harfe und das Ganze zusammengewoben mit der bereits bekannten niederländischen Klangästhetik. Kennzeichnend für die Akkordeonale ist die Begegnungen zwischen den Musikern in einem lebendigen Wechsel aus Solos und Ensemblestücken. So entsteht ein sehr lebendiges Nebeneinander auf der Bühne. Improvisationstalent, Spontaneität und die Lust am gemeinsamen Konzert lassen die Musiker wie von selbst zu einer Einheit werden. Im Zusammenspiel verbinden sich die vielfältigen Klangmöglichkeiten und etwas Neues, bis jetzt noch nicht gehörtes entsteht. Ein einzigartiges Fest der Klänge, ein Ereignis der besonderen Art. Mit von der Partie: Stefan Straubinger (Deutschland) Bayrische Grooves auf Bandoneon; Alevtina Nikitina (Russland) Junge Virtuosin mit russischer Seele; Laurent Derache (Frankreich) Esprit und Temperament im Jazzgewand; Rinah Rakotovao (Madagaskar) Der Herzschlag Madagaskars; Servais Haanen (Niederlande) Der Meister feiner Klänge; Twelfth Day (Schottland) Athmospheric Folk aus Schottland. www.akkordeonale.de. Tickets und Informationen unter www.kultur-felsenkeller.de, Telefon: 02681 7118 und bei allen Ticket-Regional VVK-Stellen.