ALTENKIRCHEN – Unternehmenswissen kompakt: „Azubi-Recruiting Trends 2017 – Das wünscht sich die Generation Z von den Ausbildungsunternehmen“ – Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich gegenüber vor einigen Jahren grundlegend geändert. Der Wettbewerb um geeignete Azubis ist eröffnet. Laut der aktuellen Studie „Azubi-Recruiting Trends 2017“ haben heute bereits über 60 Prozent der Bewerber mehr als ein Ausbildungsangebot. Das bedeutet, dass nicht nur die Unternehmen Azubis auswählen, sondern immer stärker auch Azubis Betriebe auswählen. Daher ist es für Unternehmen von besonderer Bedeutung zu wissen, was die junge Generation vom Unternehmen und seinem Ausbildungsange­bot erwarten.

Die doppelperspektivische Studie „Azubi-Recruiting Trends“ bietet spannende Einblicke in die Gedankenwelt der Zielgruppe und zeigt, was diese sich von den Ausbildungsunternehmen wünschen.

In der IHK-Infoveranstaltung am Dienstag, 16. Mai, von 18:00 Uhr bis circa 20:00 Uhr in der Regionalgeschäftsstelle Altenkirchen, Wiedstraße 9, leitet die Referentin Felicia Ullrich in ihrem Vortrag konkrete Umsetzungen und Maßnahmen für ein gutes Bewerbermarketing ab und zeigt, wie man auch mit kleinem Budget und einfachen Maßnahmen die Ansprache der jungen Zielgruppe verbessern kann.

Für IHK-Mitglieder ist diese Infoveranstaltung kostenlos. Eine Anmeldung ist bis zum 10. Mai online unter ww.ihk-koblenz.de möglich. Im Suchfeld die Nummer 3712390 eingeben. Fragen beantwortet Doris Burmester unter Telefon: 02681 87897-12 oder Email: burmester@koblenz.ihk.de.