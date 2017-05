Veröffentlicht am 2. Mai 2017 von wwa

HANGELAR – Kunst & Gourmäh! in Hangelar – Samstag und Sonntag, 6. und 7. Mai werden wieder neue und bekannte Handwerkskünstler im Rahmen der Ausstellung Kunst & Gourmäh! im Frühling ihre Werke im Haus der Nachbarschaft in Hangelar präsentieren. Neben Mosaikarbeiten, Narrenkappen, handgefertigtem Schmuck, Kunst auf Papier, Filzarbeiten und vielem mehr, werden Gartenfreunde an Stehlen, Vogelhäuser aus Bierfässern und Deko aus Glas, Gefallen finden. Mit Kaffee aus dem Röstorium, Weinen aus der Pfalz und Frankreich und sonstigen Spezialitäten wird auch im Rahmen der neunten Veranstaltung der Gourmäh! auf seine Kosten kommen. Wilfried Schwab, Ortvorsteher von Hangelar wird am Samstag, 6. Mai um 15:00 Uhr im Rahmen eines Sektempfangs Kunst & Gourmäh! im Frühling mit einem Grußwort eröffnen. www.kunstundgourmäh.de