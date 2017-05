Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Stadtteilgespräche: Was ist so super am Superfood? – Goji- und Acaibeeren, Chiasamen und Moringablätter sind in aller Munde, in allen Medien und mittlerweile auch in fast jedem Supermarkt zu finden. Doch was genau ist dieses Superfood? Was steckt drin und sind sie eine sinnvolle Ergänzung der Ernährung? Diesen und vielen weiteren Fragen rund um das neue Superfood gehen die Neuwieder Stadtteilgespräche am Dienstag, 9. Mai, um 18:00 Uhr auf den Grund. Die Mitmach-Gruppe und das Quartiermanagement der Sozialen Stadt konnten für ihre Veranstaltungsreihe erneut die Diplom-Oecotrophologin und AOK-Ernährungsberaterin Rita Inzenhofer gewinnen. Sie bringt heimisches und exotisches Superfood zum Kennenlernen und Probieren mit und gibt Tipps, wie diese in den täglichen Ernährungsplan mit aufgenommen werden können.

Die Veranstaltung ist kostenfrei und wird dieses Mal im Gemeinschaftsraum der GSG-Seniorenresidenz „Rheinterrasse“, Rheinstraße 46, Neuwied durchgeführt. Es wird aber um Anmeldung bis 8. Mai im Stadtteilbüro unter 02631 863070 oder stadtteilbuero@neuwied.de gebeten. Kooperationspartner sind die Gesundheitsförderung des Gesundheitsamtes Neuwied und die AOK-Gesundheitskasse Rheinland-Pfalz/Saarland.