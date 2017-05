Fahrt in den ZOO Gelsenkirchen

Veröffentlicht am 12. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN/MONTABAUR/NEUWIED – Weltreise an einem Tag – Tagesfahrt zur Zoom-Erlebniswelt nach Gelsenkirchen – Die Kreisjugendpflege Neuwied bietet in Zusammenarbeit mit den Kreisjugendpflegen Altenkirchen und Montabaur („Wir Westerwälder“) am Samstag, 20. Mai eine Fahrt zum Zoo in Gelsenkirchen an. Einen Tag lang geht es in die wunderbare Tierwelt der Zoom-Erlebniswelt. Der Zoo ist in drei Erlebniswelten unterteilt: Afrika, Alaska und Asien. Nach einem in Europa einzigartigen Zoo-Konzeptes leben die Tiere in natürlichem Lebensraum, in dem sie sich nahezu frei bewegen können. Ihnen ohne sichtbare Barrieren begegnen zu können, ist das Motto der Zoo-Erlebniswelt.

Die Fahrt richtet sich an Familien mit Kindern oder Jugendliche ab 12 Jahren. Zustiegsmöglichkeiten gibt es in Altenkirchen, Oberhonnefeld und Montabaur. Für Kinder bis drei Jahren ist die Teilnahme kostenfrei, von vier bis zwölf Jahren beträgt die Teilnehmergebühr 11 Euro, von 13 bis 17 Jahren 13 Euro und Erwachsene zahlen 17,50 Euro. Weitere Informationen und Anmeldung bei der Kreisjugendpflege des Westerwaldkreises unter Telefon: 02602 124-317 sowie per Email unter Kreisjugendpflege@westerwaldkreis.de.