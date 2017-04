Mai-Spektakel mit Sport, Spaß und Spektakel

Veröffentlicht am 1. Mai 2017 von wwa

WISSEN – Mai-Spektakel – Lebenshilfe aktiv – Sport, Spaß, Spektakel für alle – Am Samstag, 06. Mai sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit und ohne Behinderung zum großen Mai-Spektakel der Lebenshilfe im Landkreis Altenkirchen/ Ww. in das kulturWERK in Wissen herzlichst eingeladen. Mit dem „Mai-Spektakel – Lebenshilfe AKtiv“ im kulturWERK lädt die Lebenshilfe in einem neuen Rahmen zur einer bunten Veranstaltung für Groß und Klein ein, nachdem der traditionelle „Basar in Steckenstein“ nicht mehr durchgeführt werden konnte.

Um 10:00 Uhr geht es gleich richtig los! Mit Live-Musik untermalt, startet das Spektakel sportlich mit der Austragung der 1. Westerwälder Kickermeisterschaft. Professionell ausgerichtet, können hier alte und neue Leidenschaften für den Tischfußball entfacht werden. Mitmachen kann jeder, so wie bei dem gesamten Fest.

Denn neben der sportlichen Aktivität steht zum Bummel ein Kunsthandwerkermarkt bereit. Außerdem können sich Kinder über ein tolles Kinderkarussell, Clownerie und Bastelangebote freuen. Für Groß und Klein sorgt ein Lebend-Kicker für Vergnügen. Für ein gelungenes und gut gelauntes Beisammensein, stehen Live-Musik und warme und kalte Gaumenfreuden parat.

Außerdem gibt es bei der großen Tombola und bei der 1. Westerwälder-Kickermeisterschaft tolle Preise zu gewinnen, die am Ende des Festtages gegen 17:30 Uhr überreicht werden. Unter den Tischfußballern werden die ersten drei Plätze, das beste inklusive Team und der originellste Teamname prämiert. Zu gewinnen gibt es u.a. eine Porschefahrt, Tablets, Brauereibesichtigung für zehn Personen, Flug mit in einer Cessna 182 P, Abos für ein Fitnessstudio, ein Wochenende Ford Focus ST mit 250 PS.

Die Lebenshilfe freut sich mit dem erweiterten attraktiven Programm auf ein noch größeres inklusives Fest. Dank gilt allen lokalen Sponsoren und Partnern für die Sachspenden, sowie Aktion Mensch für die finanzielle Unterstützung, die damit ihren Beitrag für das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung leisten.

Für weitere Informationen und für die Anmeldung zur Kickermeisterschaft steht Sonja Flesch-Brinkmann zur Verfügung, unter der Telefonnummer: 02681-98302115 oder per Email kickerturnier@lebenshilfe-ak.de