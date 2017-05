Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Mittwoch, 10. Mai: Bürgerbüro ab 15:30 Uhr, Standesamt ganz geschlossen – Wegen aktueller Sicherheits-Updates muss das Bürgerbüro der Stadt Neuwied am Mittwoch, 10. Mai, bereits um 15:30 Uhr schließen. Bürger/innen werden gebeten, dies bei Planung ihrer Behördengänge zu berücksichtigen. Ebenfalls am Mittwoch, 10. Mai, muss das Standesamt der Stadt im Historischen Rathaus in der Pfarrstraße ganztägig geschlossen bleiben. Der Grund ist eine interne Schulung der Mitarbeiter. Die Verwaltung bittet um Verständnis.