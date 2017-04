Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

BAD MARIENBERG – Verkehrskontrolle durch falsche Polizeibeamte auf der L 294 Am Mittwoch, 26. April, gegen 21:45 Uhr kam es in der Gemarkung Bad Marienberg, Landesstraße 294, Kirburger Straße, durch unbekannte Täter zu einer Amtsanmaßung. Eine 43jährige Autofahrerin befuhr die Landesstraße 294, die Kirburger Straße, aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung der Bundesstraße 414, in Richtung Fernsehturm. Hierbei wurde sie von einem aus Richtung der Bundesstraße 414 kommenden grauen PKW mit einem eingeschalteten Blaulicht, das sich auf dem Fahrzeugdach befand, angehalten.

Aus dem grauen PKW stiegen dann zwei jüngere männliche Personen aus und fragten die Frau nach ihren Fahrzeugpapieren. Im weiteren Verlauf erschien noch ein mit mehreren jüngeren Personen besetzter Jeep. Als die Frau die zwei jugendlichen Kontrolleure nach ihren Ausweisen fragte, entfernten sich die Personen mit ihren Fahrzeugen in Richtung Bad Marienberg.

Die beiden jugendlichen Kontrolleure wurden wie folgt beschrieben: Beide circa 18 bis 22 Jahre alt, einer trug eine Brille und hatte blonde Haare. Wer kann Angaben zu den oben genannten beiden Fahrzeugen bzw. den beschriebenen jugendlichen Personen machen? Wer wurde noch Opfer von einer solchen unrechtmäßigen Verkehrskontrolle?