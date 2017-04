Jugendpolitische Bildungsfahrt im Ruhrgebiet

Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Jugendliche aus den Landkreisen Altenkirchen und Neuwied auf jugendpolitischer Bildungsfahrt im Ruhrgebiet – 32 Jugendliche haben sich für zwei Tage auf den Weg ins Ruhrgebiet gemacht um die kulturelle Vielfalt der Metropolregion zu entdecken. Das Ruhrgebiet ist mit rund 5,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 4.435 Quadratkilometern der größte Ballungsraum Deutschlands und steht als junges Reiseziel in Deutschland für beeindruckende Industriekultur, vielfältige Kulturveranstaltungen und außergewöhnliche Erlebnisreisen.

Auf dem Programm stand eine bunte Mischung aus den Sehenswürdigkeiten und Attraktionen der Region. Am ersten Tag konnten die Jugendlichen bei der Ausstellung „Wunder der Natur“ nach der dortigen Führung, einzigartige großformatige Fotografien und Filmausschnitte mit den faszinierenden schöpferischen Kräften des Lebens anschauen. Der Höhepunkt der Ausstellung war die „Erde selbst“, die im 100 Meter hohen Luftraum des Gasometers schwebt. Die Fahrt im gläsernen Aufzug auf das Dach des Gasometers bot den Jugendlichen eine Aussicht, wie sie sonst nur Astronauten erleben. Das Highlight am Abend war der Besuch des Musicals „Starlight Express“ in Bochum. Hier wurden die Jugendlichen mit der Inszenierung der rasanten Geschichte in ihren Bann gezogen.

Am nächsten Tag besuchte die Gruppe das Zeiss Planetarium Bochum und hat durch die Astronomie-Show „Geheimnisvolles Universum“ einen spektakulären Einblick in das unendlich weite Universum bekommen. Das Programm wurde abgerundet durch den Besuch des Unesco-Welterbes Zeche Zollverein, bekannt als die „schönste Zeche der Welt“ in Essen. Die Jugendlichen konnten bei einer Führung die ehemalige Kokerei besichtigen und sich einen Einblick in die damalige Zeit verschaffen.

Die Ferienaktion ermöglichte den Teilnehmenden das Ruhrgebiet zum einem als eine moderne und facettenreiche Region kennen zu lernen und zum anderen neue Freundschaften zur Jugendlichen aus dem Nachbarlandkreis knüpfen. Veranstaltet wurde die jugendpolitische Bildungsfahrt von der Kreisjugendpflege Altenkirchen in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Neuwied.

Die Kreisjugendpflege Altenkirchen bietet das ganze Jahr über spannende Aktionen für Kinder und Jugendliche an. Die nächste politische Bildungsfahrt für Jugendliche ist in den Herbstferien vom 29.September bis 4.Oktober in Kooperation mit der Kreisjugendpflege Neuwied nach Krakau und Breslau geplant. Weitere Informationen zur Jugendbildungsfahrt und die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten gibt es bei der Kreisjugendpflege Altenkirchen, Anna Beck, Telefonnummer: 02681 8125 – 13 oder per Email unter anmeldung.jugendarbeit@kreis-ak.de.