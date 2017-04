Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Tag der offenen Tür im SPD-Bürgerbüro Altenkirchen am 7. Mai – Mit einem „Tag der offenen Tür“ am Sonntag, 7. Mai feiert der Landtagsabgeordnete Heijo Höfer die Neueröffnung seines Wahlkreisbüros in der Quengelstraße 2A in Altenkirchen. Die bisherigen Verhältnisse in der Saynstraße seien sehr beengt gewesen, erklärt Höfer. Mit dem Umzug in die Quengelstraße 2A stehe deutlich mehr Raum zur Verfügung. So biete der Standort auf zwei Etagen neben den eigentlichen Büroräumen zusätzlich Platz für Besprechungen und Konferenzen. Das neue Angebot wird zukünftig auch vom SPD-Ortsverein Altenkirchen genutzt, der als Untermieter mit eingezogen ist.

Ein weiteres Kriterium bei der Entscheidung für das neue Domizil sei die zentrale Lage, so Höfer weiter. Das SPD-Bürgerbüro sei vom Bahnhof schnell fußläufig erreichbar. Außerdem entstehe im Zuge der Stadtkernsanierung eine Bushaltestelle in unmittelbarer Nähe. Für Besucherinnen und Besucher mit PKW seien Kurzzeitparkplätze direkt vorm Haus vorhanden.

Heijo Höfers Wahlkreismitarbeiter Gaby Wirtz und Klaus Hinkel stehen montags, dienstags und donnerstags von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr als Ansprechpartner zur Verfügung. Allen Bürgerinnen und Bürgern, die in einem persönlichen Gespräch mit dem Abgeordneten Rat und Hilfe suchen möchten, bietet Höfer auch außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten Sprechstunden an. Termine können telefonisch unter der Rufnummer 02681/8790421 oder per Email an info@heijo-hoefer.de vereinbart werden.

An dem Eröffnungssonntag ist auch Stadtfest in Altenkirchen. Höfer hofft auf zahlreiche interessierte Gäste. Wer sich einen Eindruck von den neuen Räumlichkeiten machen möchte, ist ab 12:00 Uhr herzlich zu einem kleinen Empfang eingeladen. Um das leibliche Wohl kümmert sich die Altenkirchener SPD um deren Vorsitzende Anka Seelbach. Der „Tag der offenen Tür“ bietet zudem Gelegenheit, mit dem SPD-Bundestagskandidaten Martin Diedenhofen ins Gespräch zu kommen.

Foto: Das neue SPD-Bürgerbüro in Altenkirchen bietet auch Raum für Bürgersprechstunden mit dem Landtagsabgeordneten Heijo Höfer (r).