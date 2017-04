Scheune in Offhausen brennt komplett aus

Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

KIRCHEN-OFFHAUSEN – Brand einer Scheune in Offhausen – Am Donnerstagnachmittag, 27. April, gegen 14:45 Uhr wurde der Polizei Betzdorf der aktuelle Brand eines Schuppens mit integriertem Aufenthalts- und Lagerraum im Bereich des Wiesengrundes mitgeteilt. Das Feuer wurde durch die örtlichen und benachbarten Feuerwehren gelöscht. Schwerpunkt der Feuerwehren war zunächst das Verhindern des Übergreifens des offenen Feuers auf das benachbarte Wohnhaus. Die Scheune ist komplett aus- und in großen Teilen niedergebrannt. Zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit noch keine Angaben machen.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann leicht an der Hand verletzt und medizinisch versorgt. Die Ermittlungen zur Brandursache durch Ermittler der Kripo Betzdorf wurden zeitnah aufgenommen und dauern derzeit. Angaben zur Brandursache können derzeit noch nicht gemacht werden.