Mülltonnen brennen in Wehbach

Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

KIRCHEN-WEHBACH – Brand von Mülltonnen – Am Donnerstagvormittag, 27. April, wurde kurz nach 11:00 Uhr der Brand in der Nähe eines Wohnhauses in der Wehbachstraße der Feuerwehr und der Polizei mitgeteilt. Das Feuer wurde durch die örtliche Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht. Brandgeschädigt sind drei Mülltonnen und in der Brandfolge eine Glasscheibe in einem Fenster des Wohnhauses sowie leichte Brandzehrungen an dem Carport. Der Schaden wird von der Polizei auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag geschätzt. Nach Ermittlungen der Kriminalinspektion Betzdorf dürfte der fahrlässig Umgang mit bzw. die Entsorgung heißer Asche in eine der Mülltonen brandursächlich gewesen sein.