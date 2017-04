Girlsday bei der Polizeiwache Wissen

Veröffentlicht am 28. April 2017 von wwa

WISSEN – Girlsday am 27. April bei der Polizeiwache Wissen – Während des diesjährigen Girlsday besuchten drei Schülerinnen des Kopernikus Gymnasiums Wissen die Polizeiwache Wissen. Hier wurden sie durch Polizeioberkommissar Wolfgang Gerhardus über die vielfältigen Aufgaben und die breite Facette des Polizeiberufs informiert. Neben Einblicken in die polizeiliche Sachbearbeitung konnten die jungen Damen auch den Wachablauf hautnah verfolgen. Zudem erfolgte ein Besuch bei der Kriminalinspektion Betzdorf, natürlich verbunden mit einer Fahrt im „Streifenwagen“. Bei der Kripo wurden den Schülerinnen in verschiedenen Fachkommissariaten Einblicke gewährt. Insgesamt, so die Rückmeldung, waren die drei überrascht über die Vielfältigkeit und Anforderungen an den Polizeiberuf den man so noch nicht bedacht hatte. Hochzufrieden traten sie schließlich den Heimweg an.