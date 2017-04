Veröffentlicht am 28. April 2017 von wwa

PRACHT – Kindertagesstätte „ Zur Wundertüte“ Pracht – Ein Ausflug in die Welt der Wörter – Die Vorschulkinder der Kita „Zur Wundertüte“ in Pracht haben seit Oktober 2016 an dem „Würzburger Sprachprogramm“, Hören- Lauschen- Lernen, teilgenommen. Dieses Sprachspiel wurde über 20 Wochen jeden Tag zu Beginn des Beschäftigungsangebotes durchgeführt. Das Trainingsprogramm besteht aus verschiedenen Bereichen, die dem Kind einen Einblick in die Struktur der gesprochenen Sprache verschafft. So wurde im Kindergarten kräftig gereimt, Geräuschen gelauscht, Silben wurden geklatscht, Wörter in Silben zerlegt und besonders das „Zuhören“ trainiert. Dies ist eine ganz wichtige Fähigkeit, die Schulkinder besitzen sollten. Daher begaben sich die Vorschulkinder täglich für 15 Minuten in die Welt der Reime, Silben, Laute, Wörter und Sätze. Mit viel Spaß wurden z.B. Reimwörter gesucht: Die Katze hat eine …….. (Tatze). Besonders lustig fanden es die Kinder, sogenannte „Quatschwörter“ zu reimen: Hut – Mut – Schmut. Am Ende des Sprachspiels gab es noch ein kleines Fest, bei dem jedes Kind eine Urkunde erhielt. Außerdem wurde der erfolgreiche Abschluss des Sprachprogramms versüßt, indem die Kinder zusammen mit ihren Erzieherinnen als Belohnung kleine Leckereien verzehrten.