Veröffentlicht am 5. Mai 2017 von wwa

ALTENKIRCHEN – Offene Musikschul-Türen laden am Samstag, 6. Mai zum Ausprobieren – Infotag rund um die Instrumente bei der Kreismusikschule in Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen – Zum Infotag öffnen sich am Samstag, 6. Mai wieder die Türen der Kreismusikschule an den Standorten Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen. Große und kleine Musiker, oder die, die es werden wollen, können alle Instrumente ausprobieren. Vielleicht den großen Kontrabass testen? In die Trompete blasen oder einmal nach Herzenslust auf dem Schlagzeug drauf los trommeln? Wie auch immer, für jeden wird am Samstag, 6. Mai etwas dabei sein.

Die Lehrkräfte der Kreismusikschule sind vor Ort, um im persönlichen Gespräch alle Fragen rund ums Instrument und den Unterricht zu beantworten: für welches Instrument entscheide ich mich, welches ist das richtige für mich? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen und gibt es Leihinstrumente? Der Schnuppertag ist für Kinder und Jugendliche, die nach den Sommerferien neu mit einem Instrument starten wollen, eine tolle Sache. Aber auch für alle, die sich über die Arbeit der Kreismusikschule informieren wollen, ist der Tag eine gute Gelegenheit.

Die Musikschule freut sich auf viele experimentierfreudige große und kleine Besucher!

Der Infotag am Samstag, 6. Mai findet statt in:

Wissen: von 10:00 bis 12:00 Uhr, Kreismusikschule in der Wilhelm-Busch Schule/ Förderschule, Böhmerstraße

Betzdorf-Kirchen: von 10:00 bis 12:00 Uhr, Kreismusikschule „Auf dem Molzberg“, ehem. IHK Gebäude, Auf dem Molzberg 2

Altenkirchen: von 14:30 bis 17:00 Uhr, Hauptstelle der Kreismusikschule, Hochstraße 3

Weitere Informationen geben die Mitarbeiterinnen im Büro der Musikschule gerne, Telefon 02681- 81 22 83, oder im Internet unter www.kreismusikschuleAK.de.

Foto: So wie hier Klarinettenlehrerin Andrea Kautzmann stehen viele Lehrkräfte der Kreismusikschule beim Infotag am Samstag, 6. Mai in Altenkirchen, Betzdorf-Kirchen und Wissen bereit, um alle Fragen zum Wunschinstrument zu beantworten.