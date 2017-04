Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

HORHAUSEN – First Responder Gruppe der Verbandsgemeinde Flammersfeld mit Abbindesystem ausgestattet – Einsatzfähigkeit wird deutlich verbessert – Die First Responder Gruppe der Verbandsgemeinde Flammersfeld freut sich über die Anschaffung eines neuen Abbindesystem, das sogenannte Tourniquet. Ein Tourniquet ist ein Abbindesystem, durch das der Blutfluss in den Venen und Arterien (abhängig vom Druck) gestaut oder vollständig unterbrochen werden kann. Es ist nach einem Druckverband die nächste Möglichkeit, um Blutungen insbesondere großer und massiver Verletzungen zu versorgen. Die mechanischen Tourniquets funktionieren durch Verkürzung eines Bandes, das oberhalb der Blutung angelegt wird, durch Rotation. Dabei wird ein Knebel, der an dem umlaufenden Band befestigt ist, gedreht. Dabei verkürzt sich das Band und erzeugt den notwendigen Druck.

Mario Pees (Bereitschaftsleiter DRK Horhausen), Stefan Mükschel (Gruppenführer DRK Horhausen) und Holger Mies (Notfallsanitäter und Gruppenmitglied) übergaben die Tourniquet den 16 aktiven Mitglieder der First Responder Gruppe. Möglich war diese Anschaffung nur durch eine Spende der Modellbaufreunde Westerwald die Mitte März eine Ausstellung im Bürgerhaus Flammersfeld organisierten und deren Erlös zur Hälfte an die First Responder Gruppe übergab.

Die First Responder Gruppe der VG Flammersfeld bedankt sich nochmals herzlich bei der Modellbaugruppe Westerwald. Durch die Anschaffung der Tourniquets wird die Einsatzfähigkeit der Gruppe und die Versorgung von Schwerverletzten deutlich verbessert. Interessierte Personen, die an der Mitarbeit in der First Responder Gruppe interessiert sind, können sich gerne beim Bereitschaftsleiter Mario Pees oder montags beim Gruppentreffen des DRK Horhausen informieren. Foto: Mies