Veröffentlicht am 28. April 2017 von wwa

NEUWIED-OBERBIEBER – Familienbad im Aubachtal hat jetzt geöffnet – Sobald die Temperaturen frühlingshaft werden, kann es sofort ins Familienbad in Oberbieber gehen: Das in ehrenamtlicher Tätigkeit vom Heimat- und Verschönerungsverein Oberbieber (HVO) betriebene Freibad im idyllischen Aubachtal hat seine Pforten bis zum Ende der Freibad-Saison am 10. September geöffnet. Öffnungszeiten sind in der Hauptsaison zu den Ferienzeiten, an den Wochenenden sowie an Feier- und Brückentagen von 10:00 bis 17:00 Uhr, an allen übrigen Tagen von 11:00 bis 17:00 Uhr. Der HVO legt besonderen Wert auf die Resonanz der Gäste: „Anregungen und Informationen die wir von unseren Gästen erhalten werden immer Beachtung finden. Alle Hinweise werden durch das Freibad Team geprüft und Maßnahmen, falls dies möglich ist, schnellst möglich eingeleitet“, erklärt der Verein.