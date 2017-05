Veröffentlicht am 3. Mai 2017 von wwa

NEUWIED – Experte stellt Hilfsmittel für den Alltag vor – Veranstaltung des Seniorenbeirats am Montag, 8. Mai – Der Seniorenbeirat der Stadt Neuwied lädt zu seiner nächsten Veranstaltung ein: Am Montag, 8. Mai, steht ab 14:30 Uhr im Dorftreff Rodenbach, Niederbieberer Straße 28, ein Vortrag zu Heil- und Hilfsmitteln auf dem Programm. Orthopädie-Rehatechniker Richard Erben zeigt dann praxisbezogen, wie Hilfsmittel im Alltag die richtige Anwendung finden. Ob Gehhilfe, Rollator oder Rollstuhl: Der Experte weist dabei auch auf die Unterschiede bei den Ausstattungsvarianten hin. Neben den Ausführungen zu den unterschiedlichen Gehhilfen stellt er auch orthopädische Hilfsmittel vom Verbandsschuh bis hin zur Prothese und verschiedene Pflegehilfen vor. Erbens Fazit: Es gibt viele nützliche Alltagshelfer, die das Leben erleichtern. Sie sollten in Kombination mit Heilverfahren wie Physio- und Ergotherapie genutzt werden. Fragen aus dem Kreis der Zuhörer sind erwünscht. Für die Veranstaltung ist keine Anmeldung erforderlich. Die Vorführung der verschiedenen Hilfsmittel ist kostenfrei.