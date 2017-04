Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

OBERBIEBER – Spielplatz Oberbieber: Ideen der Kinder sind gefragt – Planungswerkstatt für sechs bis 14 Jährige am Mittwoch, 3. Mai – Kinder sind voller Kreativität. Die gilt es zu nutzen. Zum Beispiel dann, wenn es um die Neugestaltung von Spielflächen geht. In Neuwied hat es schon Tradition, dass sich die zuständigen Ämter bei der Neuplanung von Kinderspielflächen auch auf Erfahrungen von ganz bestimmten Experten stützen. Das sind in diesen Fällen sechs bis 14 jährige Mädchen und Jungen. Und deren Kreativität ist nun wieder gefragt, wenn es um die Neugestaltung des in die Jahre gekommenen Kinderspielplatzes an der Oberbieberer Hochstraße geht.

Dort sind in letzter Zeit nach und nach Spielgeräte abgebaut worden – und zwar aus Gründen der Verkehrssicherung. „Eine Neugestaltung der 1900 Quadratmeter großen Spielfläche ist dringend notwendig“, sagt der städtische Spielraumplaner Harald Schwer. Daher laden er und das Jugendamt für Mittwoch, 3. Mai, alle interessierten Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren von 15:00 bis 17:30 Uhr zu einer Mitmachaktion ein. „Kinder haben genau Vorstellungen, wie ein Spielplatz aussehen soll. Und genau diese Vorstellungen wollen die Planer kennenlernen“, sagt Schwer.

Was geschieht am 3. Mai an der Hochstraße im Einzelnen? Zunächst besichtigen und vermessen Planer und Kinder das Gelände. Dann haben die jungen Fachleute die Gelegenheit, ihre Vorstellungen für die Gestaltung in Form von Modellen und Bildern umzusetzen. Es wird gemalt, gebastelt und erzählt. Zur Unterstützung der Mädchen und Jungen stehen pädagogisch geschulte Helfer bereit. Geplant wird direkt vor Ort, für schlechtes Wetter steht ein Zelt bereit. Die in der Planungswerkstatt gesammelten Ideen und Anregungen fließen in einen sogenannten Gestaltungsplan ein, den ein Spielraumplaner und ein freier Landschaftsarchitekt ausarbeiten.

Weitere Informationen zu dieser Aktion gibt es bei Spielraumplaner Harald Schwer unter Telefon 02631/802 722; Email hschwer@neuwied.de