Veröffentlicht am 29. April 2017 von wwa

MAINZ – JUNIOR Landeswettbewerb Rheinland-Pfalz 2017 – Zehn Schülerunternehmen präsentieren Fachwissen und innovative Geschäftsideen – Das beste JUNIOR Unternehmen aus Rheinland-Pfalz wird am 9. Mai im Foyer der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) ausgezeichnet. Zehn Schülerunternehmen wetteifern wieder um den Titel „JUNIOR Landessieger“ und die Teilnahme am Bundeswettbewerb in Berlin. Die Schülerinnen und Schüler hatten ein Jahr lang die Aufgabe, eigene Geschäftskonzepte zu entwickeln und diese gemeinsam als JUNIOR Unternehmen umzusetzen. Dabei konnten sie wirtschaftliche Zusammenhänge hautnah erleben und ihre sozialen Kompetenzen wie Teamfähigkeit schulen.

Ihre unterschiedlichen Produkte und Dienstleistungen präsentieren die Schülerunternehmen, die Namen wie „Blockwerk“, „Kultinarik“ oder „Made in de Palz“ tragen, am 9. Mai ab 09:30 Uhr an ihren Messeständen. Dabei sind die Geschäftsideen auch in diesem Jahr wieder vielfältig: Gartenmöbel aus Euro-Paletten konkurrieren mit selbstwässernden Pflanzen in Glasflaschen, Print- und Digitalmedien zur Verbesserung der Willkommenskultur oder dekorativem Klettband zum Verschönern von T-Shirts.

Vertreten sind Schulen aus Marienberg, Kaiserslautern, Bad Kreuznach, Nonnenwerth, Ingelheim, Trier, Rodalben, Kirn und Morbach. Das beste Unternehmen vertritt Rheinland-Pfalz am 22. Juni beim Bundeswettbewerb in Berlin mit der Chance, Deutscher Meister zu werden und im Europawettbewerb für Deutschland ins Rennen zu gehen.