Veröffentlicht am 28. April 2017 von wwa

NEUWIED-OBERBIEBER – Sommerfest bei Informa in Neuwied-Oberbieber – Am Samstag, 6. Mai, von 11:00 bis 17:00 Uhr findet wieder das beliebte Sommerfest bei Informa gGmbH in Neuwied-Oberbieber, Im Mühlengrund 3 statt, was bei Hörenden und Gehörlosen sehr beliebt ist. Auf dem weitläufigen Firmengelände wird dieses Mal ein „Fest der Kulturen“ gefeiert, welches besonders die Gehörlosenkultur hervorhebt. Mini-Gebärdenkurse mit Gebärden aus verschiedenen Ländern und Betriebsführungen in Laut- und Gebärdensprache bieten die Möglichkeit, erste Eindrücke von der Gehörlosenkultur zu bekommen. Trommler „Pio“ wird mit seiner Band Afrikanisches erklingen lassen und bietet einen Trommelworkshop an. Kletterberg, Hüpfburg, Kinderschminken und verschiedene neue Bastelangebote werden sicher die Kinderherzen höher schlagen lassen. Für die traditionelle Tombola konnten wieder viele Spender gefunden werden und Hauptpreise sind u.a. auch ein Fahrrad und ein Tablet. Ein besonderer Höhepunkt wird sicher auch um 14:00 Uhr sein, wenn Oberbürgermeister Nikolaus Roth ein Boot tauft, dass von den Informa-Schülern selbst gebaut wurde. Essen und Trinken, auch mit internationalen Akzenten, werden zu familienfreundlichen Preisen angeboten.