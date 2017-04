Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

HAMM/SIEG – Fotografieren und Schweißen lernen – Kurse VHS Hamm im Endspurt des ersten Bildungshalbjahrs – Bei den Volkshochschulen geht mit den Kursen, die im Mai beginnen, das Bildungshalbjahr schon beinahe dem Ende zu. Bei der VHS Hamm wird gerade im „Wonnemonat“ deswegen noch einmal „aufgedreht“. Ein besonderes Highlight stellt dabei der Workshop „Besser fotografieren“ dar. Kursleiter ist nämlich Olaf Pitzner, ein Fachmann, der unter anderem schon für die Bild-Zeitung oder das Herrenmagazin Penthouse fotografiert hat und 2012 die Auszeichnung „Bester Fotograf Deutschlands“ in der Kategorie „Ästhetisch – Akt“ erhielt. Pitzer richtet dem Kurs sein Augenmerk auf die Technik der Kamera. Punkt für Punkt werden die Einstellungen der Kamera durchgegangen.

Der Workshop am Donnerstag und Freitag, 4. und 5. Mai, jeweils 18.30 bis 21.30 Uhr findet im Filmsaal der IGS Hamm statt und richtet sich an Anfänger. Voraussetzung ist jedoch eine digitale Spiegelreflexkamera oder eine manuell bedienbare Bridge-Kamera. Kosten der Teilnahme: 30 Euro.

Fast schon ein Klassiker sind die Veranstaltungen „Geben Sie Gas!“, in denen man das Schweißen erlernen kann. MAG-, WIG-, Autogen- und Elektroschweißen werden erklärt und ausprobiert am Freitag, 5. Mai von 16 bis 21.15 Uhr in der Kunst- und Bauschlosserei Ristau in Eitorf. Teilnehmerbeitrag: 105 Euro inklusiv Materialkosten.

Eine Wanderung auf den Spuren des heimischen Bergbaus wird am Samstag, 6. Mai, angeboten. Wanderführer Klaus Thiesbonenkamp, Vorsitzender der Heimatfreunde im Hammer Land, führt die Tour ab 14 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Ortseingang von Marienthal aus Richtung Hamm. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldung bitte bei Wanderführer Klaus Thiesbonenkamp, 02682/67458.

In den Räumen von Metallbaumeister Udo Ristau findet am Samstag, 27. Mai, 9 bis 14.15 Uhr, auch der neue Kurs „Kreatives Gestalten mit Stahl“ statt. Hier werden Dekoartikel für den Garten entworfen und hergestellt. Kosten hier: 83 Euro inklusiv Material (49,50 Euro) und einem kleinen Imbiss.

Was soll mein Kind zum Schulanfang können? Diese Frage treibt viele Eltern im um. Unter welchen Umständen eine frühe Förderung sinnvoll ist, möchte Motopädin Brigitte Menne mit ihrem Vortrag am Mittwoch, 10. Mai, 19.30 bis 21 Uhr im Filmsaal der IGS Hamm erklären (10 Euro).

So mancher Rücken ist vom Alltag gestresst. Um größere Schäden an der Wirbelsäule zu vermeiden, sollte man etwas über Aufbau und Funktion wissen und sich „rückengerecht“ bewegen. Rückengymnastik, Wahrnehmungs- und Entspannungsübungen sowie theoretisches Wissen vermittelt der Kurs „Ein fitter Rücken“ in der Raiffeisen-Sporthalle der IGS. Zehn Abende ab Montag, 22. Mai, 18 Uhr, sind vorgesehen, aber auch der Einstieg in den laufenden Kurs ist möglich. Kostenpunkt: 30 Euro

Ungebrochen ist das Interesse an Informationen über Patientenverfügung und Co. Notar Sebastian Miesen hält daher für die VHS Hamm erneut den Vortrag „Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung und Betreuungsverfügung“: am Mittwoch, 10. Mai, ab 18.30 Uhr in der IGS. Unkostenbeitrag: 5 Euro.

Für alle Kurse wird um Anmeldung bei der VHS im Hammer Rathaus, 02682/9522-35 (vormittags) oder ilona.wendt@hamm-sieg.de, bzw. online unter www.hamm-sieg.de gebeten.