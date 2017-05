Veröffentlicht am 12. Mai 2017 von wwa

MAINZ – Sozialministerin Bätzing-Lichtenthäler ruft Wettbewerb „Teilhabe für Menschen mit Demenz!“ aus – In Rheinland-Pfalz setzen sich viele regionale Netzwerke, Vereine und Organisationen dafür ein, Menschen mit Demenz am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Um diese Initiativen sichtbar zu machen, ruft die rheinland-pfälzische Demografieministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Rahmen ihrer Demenzstrategie den Innovationspreis-Wettbewerb „Teilhabe für Menschen mit Demenz!“ aus. Bewerbungsfrist ist der 15. Juli. Ministerin Bätzing-Lichtenthäler ist dieser Wettbewerb für mehr Teilhabe von Menschen mit Demenz eine Herzensangelegenheit. „Wir müssen alle an einer Gesellschaft mitwirken, in der Menschen mit Demenz selbstverständlich dazugehören. Deshalb ist das Ziel des Wettbewerbs, innovative Ideen und Projekte ausfindig zu machen, mit denen es besonders gut gelingt, Menschen mit Demenz gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Diese guten Beispiele wollen wir würdigen, sie einer breiten Öffentlichkeit bekannt machen und zur Nachahmung aufrufen“, sagte die Ministerin.

Menschen mit Demenz wollen am gesellschaftlichen Leben teilhaben, weiterhin mitreden, mitbestimmen und ihre Talente und Fähigkeiten einbringen. Besonders im frühen Stadium der Demenz können und wollen sie sich für ihre eigenen Belange und Bedürfnisse einsetzen und ihren Interessen nachgehen. Gute Beispiele sind Bewegungsangebote von Sportvereinen für Menschen mit und ohne Demenz, das gemeinsame Singen in einem Chor oder Initiativen, die den Besuch eines Museums oder Theaters organisieren.

Bis zum 15. Juli können sich lokale und regionale Projekte aus Rheinland-Pfalz bewerben, die vor Ort Menschen mit Demenz und ihre Angehörige in das gesellschaftliche Leben einbinden und deren Leben damit freundlicher, aktiver und gemeinschaftlicher gestalten. Die drei ersten Preise sind mit 3.000 Euro, 1.500 Euro und 1.000 Euro dotiert. Die Auszeichnungen verleiht Ministerin Bätzing-Lichtenthäler am 6. September 2017 im Rahmen einer Feierstunde im Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie in Mainz.

Die Bewerbungsunterlagen und mehr Informationen zum Wettbewerb „Teilhabe für Menschen mit Demenz!“ und zur Demenzstrategie des Landes Rheinland-Pfalz finden Sie auf der Homepage des Sozialministeriums und auf der Homepage der Initiative Menschen pflegen.