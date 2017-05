Veröffentlicht am 13. Mai 2017 von wwa

KOBLENZ – Der Spezialist im Transport- und Verkehrsgewerbe – Fachwirt/in für Güterverkehr und Logistik – Im nationalen und internationalen Handel spielt die Frage nach umfassenden logistischen Leistungen immer häufiger eine übergeordnete Rolle. Um der hohen Nachfrage nach Fachpersonal gerecht zu werden, bietet die IHK-Akademie Koblenz e. V. ab August 2017 die berufsbegleitende Weiterbildung zum/zur Geprüften Fachwirt/in für Güterverkehr und Logistik an. Während der anderthalbjährigen Weiterbildung stehen Inhalte wie Entwicklung und Vermarktung von Güterverkehrs- und Logistikdienstleistungen sowie Kommunikation, Führung und Zusammenarbeit auf dem Lehrplan. Längst gehen die Erwartungen der Arbeitgeber über die Kenntnisse einer Ausbildung hinaus und auch für das Wachstum der Unternehmen sind immer mehr Fähigkeiten und Ressourcen von Nöten. Gefragt sind Fach- und Führungskräfte die durch strategisches Mitdenken das Unternehmen unterstützen und durch gezieltes Projektmanagement wichtige Rollen, wie beispielsweise die Tarifgestaltung mit den Vertragspartnern übernehmen können. „Damit Mitarbeiter in diesem wichtigen Unternehmensbereich den neuen Herausforderungen adäquat begegnen können, sind spezielle fachliche und personale Kompetenzen gefragt“, weiß Thorsten Korn, Bereichsleiter der IHK-Akademie Koblenz.

Der Abschluss Geprüfter Fachwirt für Güterverkehr und Logistik ist im Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmen (DQR/EQR) dem Niveau 6 zugeordnet und befindet sich damit auf dem gleichen Niveau wie hochschulische Bachelorabschlüsse. Der Lehrgang richtet sich sowohl an Personen mit einer abgeschlossenen Ausbildung mit Berufserfahrung im Bereich Güterverkehr und Logistik als auch an Personen, die ohne Ausbildung eine mehrjährige Erfahrung in diesem Bereich nachweisen können. Ziel ist es, bereits erworbene Kenntnisse aus der Berufspraxis und Ausbildung zu erweitern und zu vertiefen und neue Fähigkeiten und Kompetenzen zu entwickeln. Die Vorbereitung auf neue Herausforderungen im beruflichen Alltag und die Stärkung für den wirtschaftlichen Blick auf Prozesse im Unternehmen stehen im Vordergrund. Der Kurs startet am Dienstag, 15. August 2017. Weitere Information zu der Aufstiegsfortbildung erhalten Sie über die Internetseite www.ihk-akademie-koblenz.de oder persönlich durch Mareike Wunderlich, Telefon: 0261/30471-73 oder Email: wunderlich@ihk-akademie-koblenz.de.