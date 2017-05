Veröffentlicht am 4. Mai 2017 von wwa

FREUSBURG – „Erinnern und Lernen“ – Kreisweite Veranstaltungsreihe erinnert an das Kriegsende vor 72 Jahren – Exkursion führt am 7. Mai nach Freusburg – Derzeit finden verschiedene Exkursionen zu ehemaligen Schauplätzen des Krieges im Kreis Altenkirchen unter der Leitung von Ralf Anton Schäfer aus Betzdorf statt. Er begibt sich dabei auf die Spuren der letzten Kriegsmonate in der Region. Die nächste Exkursion am Sonntag, 7. Mai ab 14:30 Uhr hat Kirchen-Freusburg zum Ziel.

Ende März 1945 drangen die Truppen der 8. US Infanteriedivision über Offhausen in Kirchen ein, das dabei beinahe kampflos erobert wurde. Nachdem sie bei Brühlhof die Sieg überschritten und die Jung-Werke befreit hatten, klärten sie gegen Freusburg auf. Ein direktes Vorgehen über Freusburger Mühle war nicht möglich, da der Bereich von Scharfschützen einzusehen war, die sich dann für einige Zeit gefährliche Duelle lieferten. Als die Amerikaner endlich in Freusburg eindringen konnten, mussten sie sich ihren Weg durch unwegsames Gelände bahnen und konnten einen Brückenkopf am Fuße des Giebelwaldes einrichten. Dieser Brückenkopf wurde für die Dauer von mehreren Tagen zum Schauplatz heftiger Gefechte.

Mit den kreisweiten Exkursionen möchten die Volkshochschule Betzdorf, die Kreisvolkshochschule und das Kreisarchiv für geschichtlich Interessierte eine Möglichkeit bieten, sich mit den lokalen Geschehnissen von einst unter dem Motto „Erinnern und Lernen, statt Verdrängen und Vergessen“ auseinander zu setzen.

Treffpunkt am 7. Mai ist die Hubertuskirche in Kirchen-Freusburg. Es wird eine Teilnehmergebühr in Höhe von 5 Euro erhoben. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule unter Telefon: 02681 81-2212 oder per Email unter kvhs@kreis-ak.de entgegen.