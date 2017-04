Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

FLAMMERSFELD/ALTENKIRCHEN – Frühlingsfest der „Kirchlichen Sozialstation Altenkirchen“ im Flammersfelder Bürgerhaus – Mitarbeiterinnen der Sozialstation und Blaumann Sänger unterhielten die Gäste der Kirchlichen Sozialstation Altenkirchen im Saal des Flammersfelder Bürgerhauses über zwei Stunden kurzweilig. Umbauarbeiten im evangelischen Gemeindehaus Flammersfeld machten einen Umzug des Veranstaltungsortes erforderlich. Die Ortsgemeinde Flammersfeld stellte den Saal des Bürgerhauses zur Verfügung. Der war bereits vor Beginn des Nachmittages restlos mit Besuchern gefüllt und auch der Parkplatz sah sich an Stellfläche restlos ausgeschöpft. Pflegegeschäftsführerin Christine Niederhausen begrüßte unter den Gästen auch Bürgermeister Ottmar Fuchs (VG Flammersfeld und den Ersten Beigeordneten Heinz Düber (VG Altenkirchen). Die Kurzandacht hielt Pfarrer Thomas Rössler-Schaake. Doch bevor der Nachmittag mit seinem Frühlingsfest so richtig begann erfreute eine Schar von Mädchen und Jungen aus der Kindertagesstätte Flammersfeld den munteren Einstieg als Frühlingsboten. Sie enterten die Bühne und zeigten sich recht mitteilungsfreudig, präsentierten ein Frühlingsgedicht und ließen schließlich einige Frühlingskäfer heranflattern, die singend und tanzend den Winter in den Sommerschlaf schickten und das Erwachen des Frühlings, das Erblühen frischen Lebens begrüßten. Mit rauschendem Beifall bedankten sich die Frühlingsfestbesucher bei den Kindern. Die Blaumann Sänger übernahmen den musikalischen Part des Unterhaltungsprogrammes und trafen mit ihrer Liedauswahl die Herzen der Gäste. Da war es auch nicht verwunderlich dass sie zum Ende des Nachmittages ohne eine Zugabe nicht von der Bühne kamen.

Schauspielerisch und sängerisch traten die Mitarbeiterinnen der Sozialstation in Aktion. So klärten Otto und Emma, Renate Demmer und Ursula Brambach, in ihrem Sketch die schmerzhaften Gesäßprobleme Ottos auf. Er wollte nicht zur Nachtruhe gehen, da in starke Schmerzen im rückwertigen Bereich quälten. Irgendwann stellte er fest dass ein Fremdkörper der ausschlaggebende Punkt war. Nähere Untersuchungen ergaben dass er sich auf sein eigenes Gebiss gesetzt hatte.

Mit einem bunten Melodienreigen präsentierten die Frauen schließlich die beliebte Hitparade. Da gab es mitunter nicht wenige Gäste die spontan die alten Schlager mitsangen. So präsentierten den Bossa Nova von Manuela: Rita Schäfer, Magdalena Heinemann und Anja Lanio, Biene Maja von Karel Gott: Sabine Leins und Renate Demmer, „Im Wagen vor mir“ von Henry Valentino & Uschi: Nicole Walther und Magdalena Heinemann, „Ich will keine Schokolade“ von Trude Herr: Jolanta Jozefiak, „Ein knallrotes Gummiboot“ von Vencke Myrhe: Sabrina Link und Isabell Kreetz. Den Schlusspunkt setzte mit „Blau blüht der Enzian“ von Heino: Christine Niederhausen. Diesem musikalischen Höhepunkt schlossen sich nahtlos die Blaumann Sänger mit ihrem zweiten Auftritt an. (wwa) Fotos: Wachow