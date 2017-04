Fahrer flüchtet mit Audi vor der Polizei

Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

WISSEN – Verfolgungsfahrt in Wissen – Im Rahmen einer Verkehrsstreife fiel am Montagabend, 24. April, um 20:30 Uhr, den Beamten der Polizeiwache Wissen ein älterer blauer Audi auf, der ohne Kennzeichen in der Nassauer Straße in Richtung Köttingen fuhr. Beim Erkennen des Streifenwagens gab der Fahrer des Audi plötzlich Gas und fuhr über die Böhmerstraße in die Fichtenstraße. Da es sich hier um eine Sackgasse handelt, wurde der Wagen in den angrenzenden Wald gefahren und kam vor hohen Baumstümpfen zum Stillstand. Der männliche Fahrer flüchtete in den Wald und wurde von der Polizei nicht mehr aufgefunden. Der Fahrer wird wie folgt beschrieben: junge, männliche Person; schmales Gesicht und kurze schwarze Haare. Bei der Verfolgung des Audi fiel ein weiterer Audi mit WEL-Kennzeichen auf, der offensichtlich zu dem Pkw ohne Kennzeichen gehörte. Die Polizeiwache Wissen sucht Personen, die Angaben zu den Fahrzeugen oder Fahrern machen können.