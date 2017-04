Veröffentlicht am 27. April 2017 von wwa

NEUWIED – Seniorenbeirat bringt sich vielfältig ein – Gremium hat Planungen für das laufende Jahr vorgestellt – Der Seniorenbeirat vertritt immerhin rund 22 Prozent der Neuwieder Bevölkerung. Seine Stimme hat Gewicht – vor allem dann, wenn es um Bauvorhaben geht. Auf seiner jüngsten Vollversammlung hat der Vorstand des Seniorenbeirats die weiteren Planungen für das laufende Jahr bekanntgegeben. Vorsitzender Robert Raab informierte das Gremium zuvor jedoch über verschiedene Bebauungsplanverfahren, an denen der Seniorenbeirat in beratender Funktion teilnimmt. Und sein Urteil ist durchaus gefragt, wie Raab verdeutlichte, insbesondere dann, wenn es sich um die Errichtung von Seniorenwohnungen oder Projekten des Betreuten Wohnens handelt wie beispielsweise Raiffeisenhof und Michelsheck.

Auch in anderen Bereichen konnte der Beirat laut Raab „Einfluss nehmen“. Als Beispiele nannte er die Parksituation am Nordfriedhof in Engers, wo vier Parkplätze mit einer Parkzeitbeschränkung von einer Stunde versehen wurden. Dort waren die Parkflächen von Dauerparkern belegt, was zur Folge hatte, dass älteren Mitbürgern, die den Friedhof aufsuchen wollten, oft kein Parkraum mehr zur Verfügung stand. Auch zwei Projekte in Feldkirchen hob Raab hervor: Zum einen sorgte das Gremium für die Verbesserung eines Fußweges für Rollstuhlfahrer und Personen mit Rollator, zum anderen für das Anbringen von Straßenlaternen in der Feldkirchener Oststraße. „Wie in der Vergangenheit wird der Beirat auch zukünftig intensiv die Interessen der Senioren bei stadtplanerischen und verkehrstechnischen Maßnahmen vertreten“, machte der Vorsitzende deutlich.

Anschließend standen die kommenden Termine im Mittelpunkt der Zusammenkunft. So führt Experte Richard Erben den Senioren am Montag, 8. Mai, um 14:30 Uhr im Dorftreff Rodenbach den richtigen Gebrauch von sogenannten Alltagshelfern vor. Am Dienstag, 23. Mai, steht mit „Verstehen Sie die Béliers?“ die nächste Folge des „GenerationenKino“ auf dem Programm. Eine Besichtigung der Feuerwehr Neuwied geht am Mittwoch, 14. Juni, über die Bühne. Ein Besuch der Landesmusikakademie in Engers mit Führung und anschließender Teilnahme an der Chorleiterprobe ist für Freitag, 15. September, geplant. Zu einer Informationsveranstaltung unter dem Motto „Ohnmacht ohne Vollmacht“ lädt der Seniorenbeirat für Mittwoch, 25. Oktober, 16:00 Uhr, ins Café Auszeit ein. Referent ist Bernhard Lahr, Teamleiter des Sozialdiensts Katholischer Frauen und Männer im Kreis Neuwied. Im November stehen zwei Termine an. „Picknick mit Bären“ heißt der Film, der am 7. November im Metropol-Theater gezeigt wird. Eine Woche später, am 14. November, informiert der Reha-Techniker Erben um 15:00 Uhr im Gemeindesaal an der Marktkirche über „Heil- und Hilfsmittel“. Beide Veranstaltungen stehen in Bezug zur Demografiewoche des Landes Rheinland-Pfalz.

Die Wiederholung eines Gedächtnistrainings für Senioren sowie weitere Besuche von Altenheimen und Altentagesstätten sind noch nicht genau terminiert. „Zudem wollen wir die Umsetzung des Projekts, Sportgeräte für Senioren‘ weiter voranbringen“, blickte das Gremium voraus. Weitere Informationen erhalten Interessierte bei der Geschäftsstelle des Seniorenbeirats in der Stadtverwaltung, Telefon 02631/802 273.