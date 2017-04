Veröffentlicht am 26. April 2017 von wwa

NEUNKIRCHEN – Fahrzeug auf der L 299 überschlagen – Am Dienstagmorgen, 25. April, um 04:15 Uhr, ereignete sich auf der L299, aus Richtung Neunkirchen kommend, in Richtung Dornburg ein Verkehrsunfall. Der 26jährige Fahrer eines Kastenwagens, kam auf der Strecke von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach mit seinem Fahrzeug. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Der Fahrer wurde verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.